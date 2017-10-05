FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
Technology
Volvo unveils Polestar model in China, looks to rival Tesla 3
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
October 5, 2017 / 3:05 PM / in 12 days

BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - Diana Containerships Inc

* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

* DEAL FOR ‍US$104.0 MILLION​

* ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN OF ITS CONTAINERSHIP VESSELS TO AN UNAFFILIATED THIRD PARTY​

* EXPECTS ANY VESSEL SALES PURSUANT TO AGREEMENT TO BE COMPLETED DURING Q1 2018, SUBJECT TO EXTENSION UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES​

* NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSELS TO BE USED BY CO TO REPAY INDEBTEDNESS UNDER PREVIOUSLY ANNOUNCED CREDIT AGREEMENTS WITH ADDIEWELL Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.