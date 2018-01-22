FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Market Jockey
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 22, 2018 / 2:13 PM / 2 days ago

BRIEF-Diana Containerships Announces Sale Of Two Post-Panamax Container Vessels For $22.0 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Diana Containerships Inc:

* PRESS RELEASE - DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES THE SALE OF TWO POST-PANAMAX CONTAINER VESSELS

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - DEAL FOR US$22.0 MILLION

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - ‍COMPANY EXPECTS VESSELS TO BE DELIVERED TO BUYER AT LATEST BY MARCH 30, 2018​

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - TO SELL M/V MARCH AND M/V GREAT​ FOR ‍AGGREGATE PRICE OF $22.0 MILLION TO AN UNAFFILIATED THIRD PARTY

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - ‍UPON COMPLETION OF AFOREMENTIONED SALE, DIANA CONTAINERSHIPS INC.‘S FLEET WILL CONSIST OF 9 CONTAINER VESSELS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.