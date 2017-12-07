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BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Boston
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#Regulatory News
December 7, 2017 / 2:17 PM / a day ago

BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Boston

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V BOSTON

* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V BOSTON IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $8.16 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER

* DIANA SHIPPING - THROUGH UNIT, ENTERED TIME CHARTER CONTRACT WITH EGPN BULK CARRIER CO LIMITED, FOR ONE OF CO‘S CAPESIZE DRY BULK VESSELS, M/V BOSTON​

* DIANA SHIPPING - ‍GROSS CHARTER RATE OF CONTRACT IS $17,000/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR MINIMUM 16 MONTHS TO MAXIMUM 19 MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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