BRIEF-Diana Shipping Inc Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract For M/V Selina With BG Shipping

Feb 5 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V SELINA WITH BG SHIPPING
* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT EXTENSION OF “SELINA” IS ANTICIPATED TO GENERATE APPROXIMATELY US$5.88 MILLION OF GROSS REVENUE
* DIANA SHIPPING - THROUGH UNIT AGREED TO EXTEND PRESENT TIME CHARTER CONTRACT WITH BG SHIPPING CO, HONG KONG, FOR PANAMAX DRY BULK VESSEL M/V SELINA
* DIANA SHIPPING INC - NEW CHARTER PERIOD IS EXPECTED TO COMMENCE FEB 6 Source text for Eikon: Further company coverage: