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BRIEF-DIC Asset H1 FFO up 8 pct at EUR 29.8 million
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August 3, 2017 / 5:39 AM / 2 months ago

BRIEF-DIC Asset H1 FFO up 8 pct at EUR 29.8 million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - DIC ASSET AG

* DGAP-NEWS: DIC ASSET AG REPORTS SIGNIFICANT INCREASE IN FUNDS FROM OPERATIONS AT MID-YEAR AND RAISES FFO FORECAST FOR 2017

* H1 FFO EXPERIENCED AN 8-PERCENT INCREASE, ADDING UP TO EUR 29.8 MILLION (MID-YEAR 2016: EUR 27.7 MILLION)

* H1 PROFIT FOR PERIOD REMAINED STABLE YEAR ON YEAR AT EUR 20.0 MILLION DESPITE A DECREASE IN SALES, MATCHING LAST YEAR‘S LEVEL (MID-YEAR 2016: EUR 20.2 MILLION)

* H1 ASSETS UNDER MANAGEMENT ROSE TO EUR 3.4 BILLION BY END OF FIRST SEMESTER, UP FROM EUR 3.2 BILLION AT END OF PRIOR-YEAR PERIOD

* FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR ADJUSTED

* REVISED ITS FORECAST FOR GROSS RENTAL INCOME UPWARD TO BETWEEN EUR 106 AND 108 MILLION WHILE RAISING ITS FFO FORECAST FOR 2017 TO BETWEEN EUR 59 AND 61 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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