FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 1:22 PM / Updated a day ago

BRIEF-Disney Announces Transformative Multi-Year Expansion For Disneyland Paris

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Walt Disney Co:

* DISNEY ANNOUNCES TRANSFORMATIVE MULTI-YEAR EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY ANNOUNCES MULTI-YEAR EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY SAYS PLANS FOR 2 BILLION EURO EXPANSION FOR DISNEYLAND PARIS

* DISNEY SAYS ‍MULTI-YEAR DEVELOPMENT WILL ROLL OUT IN PHASES BEGINNING IN 2021, SIGNIFICANTLY EXPANDING WALT DISNEY STUDIOS PARK​

* WALT DISNEY - NEW DEVELOPMENT TO INCLUDE TRANSFORMATION OF WALT DISNEY STUDIOS PARK, ADDING 3 NEW AREAS BASED ON MARVEL, FROZEN & STAR WARS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.