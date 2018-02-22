FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 22, 2018 / 6:44 AM / 2 days ago

BRIEF-Doha Bank Seeks Shareholders Approval for EMTN Bonds Issue

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - DOHA BANK:

* CALLS SHAREHOLDERS MEETING ON MARCH 7 TO APPROVE ISSUANCE OF DEBT NOTES “BONDS” USING DOHA BANK EMTN PROGRAMME

* SAYS BONDS ISSUE TO BE IN VARYING AMOUNTS WHICH WOULD, IN AGGREGATE, NOT EXCEED THE EMTN PROGRAMME VALUING $2 BILLION

* SAYS NO SINGLE DEAL OF BONDS ISSUE WOULD EXCEED $1 BILLION

* SAYS BONDS ISSUE WOULD BE IN VARIOUS CURRENCIES INCLUDING US DOLLAR, AUSTRALIAN DOLLAR, YEN, SWISS FRANCS, STERLING POUND

* BONDS’ VARYING MATURITIES NOT TO EXCEED 30 YEARS

* SEEKS SHAREHOLDERS APPROVAL FOR REDUCTION OF MINIMUM AMOUNT PER ISSUANCE TO $1 MILLION FROM $50 MILLION UNDER COMMERCIAL PAPERS (CP) PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.