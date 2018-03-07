FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 7, 2018 / 12:38 PM / a day ago

BRIEF-Dollar Tree Reports Q4 Earnings Per Share $4.37

Reuters Staff

2 Min Read

March 7 (Reuters) - Dollar Tree Inc:

* DOLLAR TREE, INC. REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND FISCAL 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $4.37

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.90, REVENUE VIEW $6.39 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ENTERPRISE SAME-STORE SALES INCREASED 2.4% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.31, REVENUE VIEW $5.60 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DURING QUARTER, COMPANY OPENED 137 STORES, EXPANDED OR RELOCATED 8 STORES, AND CLOSED 46 STORES

* ‍Q1 CONSOLIDATED NET SALES ESTIMATES BASED ON A LOW SINGLE-DIGIT INCREASE IN SAME-STORE SALES FOR COMBINED ENTERPRISE​

* CURRENTLY ESTIMATES BENEFIT TO BE APPROXIMATELY $250 MILLION FOR FISCAL 2018 WITH RESPECT TO TAX REFORM

* DOLLAR TREE - ‍FISCAL 2018 CONSOLIDATED NET SALES ESTIMATES BASED ON LOW SINGLE-DIGIT INCREASE IN SAME-STORE SALES & 3.7% SQUARE FOOTAGE GROWTH​

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $5.90, REVENUE VIEW $23.10 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.