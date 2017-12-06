FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dollarama Reports Q3 Earnings Per Share C$1.15
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 6, 2017 / 12:29 PM / a day ago

BRIEF-Dollarama Reports Q3 Earnings Per Share C$1.15

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Dollarama Inc:

* DOLLARAMA REPORTS THIRD QUARTER RESULTS

* Q3 SALES C$810.6 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$824.4 MILLION

* Q3 EARNINGS PER SHARE C$1.15

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW C$1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - QTRLY COMPARABLE STORE SALES GREW 4.6%, OVER AND ABOVE A 5.1% GROWTH PREVIOUS YEAR

* - SEES FISCAL 2018 GROSS MARGIN 38.5% TO 39.5%

* - SEES FISCAL 2019 GROSS MARGIN 38.0% TO 39.0%

* - SEES FISCAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES $100.0 MILLION TO $110.0 MILLION

* SEES COMPARABLE STORE SALES GROWTH FOR FISCAL 2018 AND FISCAL 2019 IN RANGE OF 4.0% TO 5.0%

* - SEES FISCAL 2019 CAPITAL EXPENDITURES $110.0 MILLION TO $120.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.