BRIEF-Domino's Pizza Says FY Pretax Profit Fell 2 Pct

March 8 (Reuters) - Domino’s Pizza Group Plc:
* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX 96.2 MILLION STG VERSUS 85.7 MILLION STG AS REPORTED YEAR AGO
* FY SYSTEM SALES 1,179.6 MILLION STG VERSUS 1,004 MILLION STG AS REPORTED YEAR AGO
* AT DEC-END NET DEBT 89.2 MILLION POUNDS VERSUS NET DEBT OF 34.6 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR AGO
* 65-75 UK STORE OPENINGS EXPECTED IN 2018
* UK SYSTEM SALES IN FIRST EIGHT WEEKS OF 2018 UP 10.9%, OR 7.1% LIKE-FOR-LIKE
* SHARE BUYBACKS OF £50M PLANNED FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)