FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
12 days ago
BRIEF-Domino's Pizza says HY underlying PBT up 9.1 pct to 44.6 mln pounds
#Monsoon
#Bollywood
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
India still in bubble territory
Markets WeekAhead
India still in bubble territory
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
asia
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 25, 2017 / 6:14 AM / 12 days ago

BRIEF-Domino's Pizza says HY underlying PBT up 9.1 pct to 44.6 mln pounds

1 Min Read

July 25 (Reuters) - DOMINO'S PIZZA GROUP PLC:

* NOW EXPECTING 90 OPENINGS IN UK THIS YEAR

* INTEND TO RESUME SHARE BUY-BACKS SHORTLY

* ANTICIPATED NET COST OF C. £3M IN FY18 RAMP UP SPLIT BETWEEN OPERATING EXPENSE AND DEPRECIATION

* HY SYSTEM SALES 546.5 MILLION STG VERSUS 494.5 MILLION STG LAST YEAR

* INVESTING UP TO £4M GROSS IN H2 2017 TO IMPROVE VALUE FOR CUSTOMERS AND STRENGTHEN NATIONAL PROMOTIONS

* HY UK LIKE-FOR-LIKE SYSTEM SALES OF 2.4 PERCENT

* RECOMMENDED INTERIM DIVIDEND +7.1% TO 3.75P

* HY UNDERLYING PBT UP 9.1% TO 44.6 MILLION STG

* INVESTMENT REMAINS ON TRACK WITH TOTAL CAPITAL EXPENDITURE ON WARRINGTON EXPECTED TO BE £37-39M IN SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE

* "INTERNATIONAL SEGMENT IS EXPECTED TO BE PROFIT NEUTRAL FOR 2017 AND POSITIVE THEREAFTER"

* CAPITAL EXPENDITURE OUTLOOK REMAINS £50M - £60M IN 2017 AND WE REITERATE OUR MEDIUM TERM NET DEBT / EBITDA TARGET OF 1.25X Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.