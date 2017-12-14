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BRIEF-Domino's Pizza Says ‍proposed Acquisition Of Further 44.3 Pct In Domino's Iceland
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#Consumer Goods and Retail
December 14, 2017 / 7:34 AM / in 2 days

BRIEF-Domino's Pizza Says ‍proposed Acquisition Of Further 44.3 Pct In Domino's Iceland

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Domino’s Pizza Group Plc:

* ANNOUNCES INCREASED OWNERSHIP OF DOMINO‘S ICELAND, NEW TARGET CAPITAL STRUCTURE AND EXTENSION TO SHARE BUYBACK PROGRAMME

* ‍PROPOSED ACQUISITION OF A FURTHER 44.3% SHAREHOLDING IN DOMINO‘S ICELAND FOR EUR 30.2 MILLION (£26.7 MILLION), TAKING OWNERSHIP TO 95.3%​

* NEW REVOLVING CREDIT FACILITY OF £350 MILLION THROUGH A SYNDICATE OF SEVEN BANKS

* FURTHER SHARE BUYBACK OF £20 MILLION TO COMMENCE SHORTLY

* DPG WILL FINANCE ACQUISITION THROUGH EXISTING DEBT FACILITIES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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