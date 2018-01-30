BRIEF-Domino's Pizza Sees Full Year Underlying PBT Slightly Above Current Market Expectations

Jan 30 (Reuters) - Domino’s Pizza Group Plc:
* FULL YEAR UNDERLYING PBT EXPECTED TO BE SLIGHTLY ABOVE CURRENT RANGE OF MARKET EXPECTATIONS FOR 52 WEEK PERIOD
* Q4 GROUP SYSTEM SALES 321.8 MILLION STG VERSUS 272.4 MILLION STG
* UK & ROI SYSTEM SALES WERE UP 10.1% IN QUARTER, OR 9.9% EXCLUDING CURRENCY EFFECTS
* Q4 UK ONLINE SALES WERE UP 14.5% YEAR-ON-YEAR, REPRESENTING 77% OF SYSTEM SALES IN Q4
* EXPECT CAPEX FOR 2017 YEAR TO BE BETWEEN £45 MILLION AND £50 MILLION, BELOW PREVIOUSLY GUIDED RANGE OF £50 MILLION TO £60 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)