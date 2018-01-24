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#Regulatory News
January 24, 2018 / 1:57 PM / Updated a day ago

BRIEF-Doncasters Agrees To Sell Neslon Fastener Systems To Stanley Black & Decker

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Doncasters Group:

* PRESS RELEASE - DONCASTERS AGREES TO SELL NELSON FASTENER SYSTEMS TO STANLEY BLACK & DECKER

* DONCASTERS GROUP - DEAL FOR APPROXIMATELY $440 MILLION IN CASH

* DONCASTERS GROUP - AGREED TO SELL ITS NELSON FASTENER SYSTEMS BUSINESS TO STANLEY BLACK & DECKER FOR ABOUT $440 MILLION

* DONCASTERS GROUP - SALE, DOES NOT INCLUDE NELSON‘S AUTOMOTIVE STUD WELDING BUSINESS

* DONCASTERS GROUP - SALE WILL ENABLE CO TO PAY DOWN SOME EXISTING DEBT Source text for Eikon: Further company coverage:

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