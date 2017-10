Oct 24 (Reuters) - DORO AB:

* Q3 NET SALES SEK ‍465.3​ MILLION VERSUS SEK 473.2 MILLION YEAR AGO

* ‍Q3 ORDER BOOK AMOUNTED TO SEK 374.7M (353.9) AT END OF PERIOD​

* Q3 EBIT SEK ‍21.5​ MILLION VERSUS SEK 13.9 MILLION YEAR AGO

* ‍UNCHANGED OUTLOOK​