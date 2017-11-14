FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Doro updates on strategies and financial targets
Sections
Featured
Hariri says to return to Lebanon in next two days: Twitter
Middle East
Hariri says to return to Lebanon in next two days: Twitter
Tillerson to press Myanmar army chief to halt violence
Myanmar crisis
Tillerson to press Myanmar army chief to halt violence
Lead poisoning lurks in scores of New York neighbourhoods
Special Report
REUTERS INVESTIGATES
Lead poisoning lurks in scores of New York neighbourhoods
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 14, 2017 / 11:40 AM / in 13 hours

BRIEF-Doro updates on strategies and financial targets

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - DORO AB:

* DORO UPDATES ON STRATEGIES AND FINANCIAL TARGETS

* TARGET IS ‍AVERAGE ANNUAL NET SALES GROWTH OF AT LEAST 10% (INCL. POTENTIAL M&A)​

* TARGET IS ‍DIVIDEND TO SHAREHOLDERS CORRESPONDING TO 33% OF NET PROFIT​

* ‍NEW FINANCIAL TARGET: LONG TERM OPERATING PROFIT (EBIT) MARGIN OF AT LEAST 8%​

* NEW FINANCIAL TARGET: ‍NET DEBT IN RELATION TO EBITDA SHOULD NOT BE GREATER THAN 2.5X​

* NEW FINANCIAL TARGET: ‍LONG TERM SHARE OF TOTAL REVENUES COMING FROM SERVICES OF AT LEAST 30%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.