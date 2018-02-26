FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 3:30 PM / a day ago

BRIEF-DowDuPont Announces Brand Names For Companies It Intends to Create

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - DowDuPont Inc:

* DOWDUPONT ANNOUNCES BRAND NAMES FOR THE THREE INDEPENDENT COMPANIES IT INTENDS TO CREATE, REFLECTING ONGOING PROGRESS TOWARDS SEPARATIONS

* AGRICULTURE DIVISION TO BE CORTEVA AGRISCIENCE

* MATERIALS SCIENCE DIVISION WILL BE CALLED DOW, AND WILL RETAIN DOW DIAMOND AS ITS BRAND​

* ‍SPECIALTY PRODUCTS DIVISION TO BE NEW DUPONT​

* WHILE SOME PRODUCT NAMES WILL CHANGE AT SEPARATION, MANY PRODUCTS WITHIN EACH INTENDED CO TO CONTINUE BE SOLD UNDER CURRENT BRAND NAMES

* ‍ADDITIONAL BRAND DEVELOPMENT WORK FOR INTENDED MATERIALS SCIENCE CO AND INTENDED SPECIALTY PRODUCTS CO IS ONGOING​

* ‍MATERIALS SCIENCE ANTICIPATED TO SEPARATE BY END OF Q1 2019; AGRICULTURE & SPECIALTY PRODUCTS EXPECTED TO SEPARATE BY JUNE 1, 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.