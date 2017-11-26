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BRIEF-Downer EDI Raises Co's Stand-Alone Guidance For FY18
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November 26, 2017 / 9:18 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Downer EDI Raises Co's Stand-Alone Guidance For FY18

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Downer EDI Ltd:

* DOWNER EDI SEES FY18 CONSOLIDATED UNDERLYING NPATA OF $295 MILLION BEFORE MINORITY INTERESTS​

* ‍COST SYNERGIES EXPECTED TO EXCEED ORIGINAL ESTIMATES WITH AROUND $25 MILLION IDENTIFIED IN ANNUALISED PROCUREMENT SAVINGS​

* - ‍TARGETING FY18 DIVIDEND PAYOUT RATIO OF AROUND 50% TO 60% OF CONSOLIDATED UNDERLYING NPATA, ADJUSTED FOR ROADS DIVIDENDS PAID​

* - RAISES ‍DOWNER‘S STAND-ALONE GUIDANCE FOR FY18 BY $5 MILLION TO NPATA OF $202 MILLION, OR NET PROFIT AFTER TAX OF $195 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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