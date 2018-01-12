FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Draegerwerk FY ‍Net Sales Up By Roughly 1.9 Percent To Some EUR 2.57 Bln​
Sections
Featured
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
WORLD
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
SPORTS
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
India this week
EDITOR'S PICKS
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
January 12, 2018 / 3:42 PM / in a day

BRIEF-Draegerwerk FY ‍Net Sales Up By Roughly 1.9 Percent To Some EUR 2.57 Bln​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 12 (Reuters) - DRAEGERWERK AG & CO KGAA:

* FY ‍NET SALES INCREASED BY ROUGHLY 1.9 PERCENT TO SOME EUR 2.57 BILLION​

* ‍EBIT MARGIN IS EXPECTED TO HAVE STOOD AT BETWEEN 5.8 AND 6.1 PERCENT IN 2017 (2016: 5.4 PERCENT)​

* ‍ANTICIPATES NET SALES GROWTH OF BETWEEN 2.0 AND 5.0 PERCENT (NET OF CURRENCY EFFECTS) IN 2018​

* ‍PROFITABILITY IS LIKELY TO FALL SLIGHTLY FOR A SHORT TIME​

* ‍EBIT MARGIN IS LIKELY TO BE BETWEEN 4.0 AND 6.0 PERCENT IN 2018 AND ALSO IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.