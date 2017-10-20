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BRIEF-Draft of agreement between SinnerSchrader and Accenture Digital Holdings GmbH
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October 20, 2017 / 3:53 PM / 4 days ago

BRIEF-Draft of agreement between SinnerSchrader and Accenture Digital Holdings GmbH

Reuters Staff

2 Min Read

Oct 20 (Reuters) - SINNERSCHRADER AG:

* DGAP-ADHOC: SINNERSCHRADER AG: DRAWING UP A DRAFT OF A CONTROL AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT BETWEEN SINNERSCHRADER AG AND ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH / ANNOUNCEMENT OF THE FIGURES FOR THE 2016/2017 FINANCIAL YEAR AND A FORECAST FOR 2017/2018 ET SEQ.

* ‍GROUP‘S PLANS FOR CURRENT 2017/2018 FINANCIAL YEAR PROVIDE FOR SALES REVENUE IN AMOUNT OF 63.8 MILLION EUROS​

* ‍GROUP‘S PLANS FOR CURRENT 2017/2018 FINANCIAL YEAR PROVIDE FOR OPERATING RESULT OF 5.2 MILLION EUROS​

* ‍IN TWO SUBSEQUENT YEARS, REVENUE SHOULD SHOW DOUBLE-DIGIT GROWTH TO UP TO 78.4 MILLION EUROS​

* ‍OPERATING MARGIN SHOULD IMPROVE TO UP TO 11.4 PER CENT IN 2019/2020 FINANCIAL YEAR​

* ‍DRAFT OF AGREEMENT PROVIDES FOR CASH COMPENSATION OF EUR 10.21 PER SINNERSCHRADER SHARE​

* ‍‍DRAFT OF AGREEMENT SEES COMPENSATION PAYMENT FOR OUTSIDE SHAREHOLDERS OF EUR 0.27 GROSS PER FULL FY

* FY 2016/2017 ‍REVENUE OF 56.7 MILLION EUROS AND OPERATING RESULT OF 6.3 MILLION EUROS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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