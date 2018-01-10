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January 10, 2018 / 5:59 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Dundee Corporation Announces CEO Medical Leave And Appoints Jonathan Goodman Executive Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - Dundee Corp:

* DUNDEE CORP - BOARD HAS ALSO ACCEPTED RESIGNATION OF VIRGINIA GAMBALE

* DUNDEE CORP - DAVID GOODMAN WILL CONTINUE TO SERVE AS A MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS OF CORPORATION

* DUNDEE CORP - ROBERT MCLEISH TO ASSUME ROLE OF INDEPENDENT LEAD DIRECTOR OF BOARD

* DUNDEE CORP - ‍DAVID GOODMAN, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WILL BEGIN A MEDICAL LEAVE OF ABSENCE​

* DUNDEE CORPORATION ANNOUNCES CEO MEDICAL LEAVE AND APPOINTS JONATHAN GOODMAN EXECUTIVE CHAIRMAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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