BRIEF-Dunelm Group posts FY underlying pretax profit of 109.3 mln pounds

Sept 13 (Reuters) - DUNELM GROUP PLC:
* FOR THE YEAR, SHARE OF HOMEWARES MARKET INCREASED TO 7.9% (2016: 7.8%)
* FY TOTAL REVENUE AT 955.6 MILLION STG VERSUS 880.9 MILLION STG YEAR AGO
* FOR THE YEAR, SALES GROWTH OF 8.5% (2.3% EXCLUDING WORLDSTORES) IN CHALLENGING AND SUBDUED HOMEWARES AND FURNITURE MARKETS
* FY OPERATING PROFIT OF 111.7 MILLION STG VERSUS 129.3 MILLION STG YEAR AGO
* FY PROFIT BEFORE TAX OF 109.3 MILLION STG VERSUS 128.9 MILLION STG YEAR AGO
* “HAD ENCOURAGING START TO FY18 WITH GOOD LFL SALES GROWTH IN FIRST TWO MONTHS”
* “OVER MEDIUM-TERM WE ARE AIMING TO DOUBLE OUR SALES TO £2BN, WITH 30%-40% FROM OUR INCREASINGLY IMPORTANT ONLINE CHANNEL”
* “EXPECT TRADING CLIMATE TO REMAIN CHALLENGING WITH DISPOSABLE INCOME OF UK CONSUMERS UNDER PRESSURE”
* “WE EXPECT TO OPEN A TOTAL OF 8 NEW STORES IN FIRST HALF OF YEAR OF WHICH 4 ARE ALREADY OPEN”
* FY LFL GROWTH OF -0.5 PERCENT VERSUS GROWTH OF 2.5 PERCENT YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)