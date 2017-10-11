BRIEF-Dunelm says ‍total revenue for q1 up 24.8 pct

Oct 11 (Reuters) - Dunelm Group Plc:
* “WE CONTINUE TO OUTPERFORM HOMEWARES MARKET”
* “INTEGRATION OF WORLDSTORES BUSINESS CONTINUES ON PLAN”
* OUR GROUP GROSS MARGIN IN QUARTER WAS IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS, BEING 220BPS LOWER THAN LAST YEAR FOR TWO REASONS
* FOR FULL YEAR WE EXPECT DUNELM GROSS MARGIN, COMBINING STORE AND ONLINE, TO BE IN LINE WITH PRIOR YEAR
* OPENED FIVE NEW STORES IN Q1, TAKING OUR SUPERSTORE FOOTPRINT TO 165 STORES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)