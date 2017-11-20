FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-DYCOM INDUSTRIES Q1 ADJ NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99
Sections
Featured
Automaker Mahindra wants to sell electric vehicles in U.S.
Autos
Automaker Mahindra wants to sell electric vehicles in U.S.
In modernizing nuclear arsenal, U.S. stokes new arms race
Special Report
Reuters Investigates
In modernizing nuclear arsenal, U.S. stokes new arms race
India rushing to join natural gas boom risks LNG shortage
Column
India rushing to join natural gas boom risks LNG shortage
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 20, 2017 / 11:25 AM / a day ago

BRIEF-DYCOM INDUSTRIES Q1 ADJ NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99

Reuters Staff

2 Min Read

Nov 20 (Reuters) - Dycom Industries Inc:

* DYCOM INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES FISCAL 2018 FIRST QUARTER RESULTS, PROVIDES GUIDANCE FOR THE NEXT FISCAL QUARTER AND NEW DATE AND TIME FOR THE RESULTS CONFERENCE CALL

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.90

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DYCOM INDUSTRIES INC - ‍CONTRACT REVENUES OF $756.2 MILLION FOR QUARTER ENDED OCTOBER 28, 2017, COMPARED TO $799.2 MILLION FOR QUARTER ENDED OCTOBER 29, 2016​

* DYCOM INDUSTRIES - ‍ON A GAAP BASIS, DILUTED EARNINGS PER SHARE FOR FISCAL QUARTER ENDING JANUARY 27, 2018 IS EXPECTED TO RANGE FROM $0.15 TO $0.27​

* DYCOM INDUSTRIES - ‍NON-GAAP ADJUSTED DILUTED EARNINGS PER COMMON SHARE IS EXPECTED TO RANGE FROM $0.24 TO $0.36 FOR FISCAL QUARTER ENDING JANUARY 27, 2018​

* DYCOM INDUSTRIES - ‍CERTAIN DOCUMENTS CONTAINING ITS FINANCIAL INFORMATION WERE SUBJECT TO UNAUTHORIZED ACCESS AFTER MARKET CLOSED ON FRIDAY, NOV 17

* DYCOM INDUSTRIES INC - ‍CO‘S INVESTIGATION ON UNAUTHORIZED ACCESS TO FINANCIALS IS ONGOING AND LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES HAVE BEEN NOTIFIED

* DYCOM INDUSTRIES INC - ‍EXPECTS TOTAL CONTRACT REVENUES FOR FISCAL QUARTER ENDING JANUARY 27, 2018 TO RANGE FROM $645 MILLION TO $675 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.