BRIEF-Dycom Industries Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.12

Feb 28 (Reuters) - Dycom Industries Inc:
* DYCOM INDUSTRIES SEES NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.63 - $0.78 FOR QUARTER ENDING APRIL 28, 2018
* DYCOM INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND SIX MONTH PERIOD ENDED JANUARY 27, 2018 AND AFFIRMS GUIDANCE FOR FISCAL 2019
* Q2 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.12
* SEES CONTRACT REVENUES FOR QUARTER ENDING APRIL 28, 2018 $720 MILLION - $750 MILLION
* QUARTERLY CONTRACT REVENUES $655.1 MILLION VERSUS $701.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: