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February 28, 2018 / 12:19 PM / a day ago

BRIEF-Dycom Industries Q2 Adjusted Earnings Per Share $0.12

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Dycom Industries Inc:

* DYCOM INDUSTRIES SEES NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.63 - $0.78 FOR QUARTER ENDING APRIL 28, 2018

* DYCOM INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND SIX MONTH PERIOD ENDED JANUARY 27, 2018 AND AFFIRMS GUIDANCE FOR FISCAL 2019

* Q2 GAAP EARNINGS PER SHARE $1.24

* Q2 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.12

* SEES CONTRACT REVENUES FOR QUARTER ENDING APRIL 28, 2018 $720 MILLION - $750 MILLION

* QUARTERLY CONTRACT REVENUES $655.1 MILLION VERSUS $701.1 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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