FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dynagas Lng reports Q3 earnings per share $0.06
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 5, 2017 / 2:16 PM / 2 days ago

BRIEF-Dynagas Lng reports Q3 earnings per share $0.06

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Dynagas Lng Partners Lp:

* REPORTS RESULTS FOR THE THREE AND NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2017

* Q3 EARNINGS PER SHARE $0.06

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* DYNAGAS LNG PARTNERS - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER COMMON UNIT OF $0.15

* - QTRLY VOYAGE REVENUES WERE $33.5 MILLION COMPARED TO $43.1 MILLION LAST YEAR

* - AS OF DECEMBER 5, 2017, PARTNERSHIP‘S CONTRACTED REVENUE BACKLOG ESTIMATE WAS APPROXIMATELY $1.46 BILLION

* Q3 REVENUE VIEW $35.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.