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BRIEF-Earthstone Energy Announces Increase In Borrowing Base
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#Regulatory News
December 4, 2017 / 10:20 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Earthstone Energy Announces Increase In Borrowing Base

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Earthstone Energy Inc:

* EARTHSTONE ENERGY, INC. ANNOUNCES INCREASE IN BORROWING BASE

* EARTHSTONE ENERGY INC - BORROWING BASE UNDER ITS SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY HAS BEEN INCREASED FROM $150 MILLION TO $185 MILLION

* EARTHSTONE ENERGY INC - ALSO ENTERED INTO AN AMENDMENT TO ITS CREDIT FACILITY WHICH PROVIDES FOR INCREASED FLEXIBILITY

* EARTHSTONE ENERGY INC - EXPECT TO ENTER 2018 WITH “LOW LEVERAGE AND STRONG LIQUIDITY”

* EARTHSTONE ENERGY - ‍$185 MILLION BORROWING BASE WILL NOT BE REDUCED UPON CLOSING OF CO‘S PREVIOUSLY ANNOUNCED AGREEMENT TO SELL ITS BAKKEN ASSETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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