BRIEF-East West Bancorp Reports Q4 Earnings Per Share $0.58

Jan 25 (Reuters) - East West Bancorp Inc:
* EAST WEST BANCORP REPORTS RECORD NET INCOME FOR FULL YEAR 2017 OF $505.6 MILLION AND DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $3.47, BOTH UP BY 17% FROM THE PRIOR YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.91 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY 2018 NET INTEREST MARGIN (EXCLUDING IMPACT OF ASC 310-30 DISCOUNT ACCRETION) BETWEEN 3.65% AND 3.75%
* QTRLY NET INTEREST INCOME BEFORE PROVISION FOR CREDIT LOSSES $319.7 MILLION VERSUS $272.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: