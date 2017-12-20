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BRIEF-Echo Polska Properties Says Director Detained At Order Of Prosecutor's Office In Katowice​
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December 20, 2017 / 9:04 AM / 6 days ago

BRIEF-Echo Polska Properties Says Director Detained At Order Of Prosecutor's Office In Katowice​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Echo Polska Properties Nv:

* ECHO POLSKA PROPERTIES - ‍RECEIVED INFORMATION ABOUT DETENTION OF PRZEMYSLAW KRYCH, NON- EXEC DIRECTOR, AT ORDER OF REGIONAL PROSECUTOR‘S OFFICE IN KATOWICE​

* ECHO POLSKA - COMPANY DOES NOT KNOW CONTENT OF CHARGES ALLEGED AGAINST PRZEMYSLAW KRYCH AS IT IS A MATTER BEING HEARD BEHIND CLOSED DOORS

* ECHO POLSKA - IF IT IS ESTABLISHED THAT THESE CHARGES RELATE TO ACTIVITIES INVOLVING CO‘S BUSINESS, CO WILL CONDUCT AN INDEPENDENT INVESTIGATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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