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BRIEF-Ecotel communication ‍Q3 EBITDA up at 1.8 mln euros​
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November 9, 2017 / 7:32 AM / Updated a day ago

BRIEF-Ecotel communication ‍Q3 EBITDA up at 1.8 mln euros​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - ECOTEL COMMUNICATION AG:

* SAYS ‍Q3 GROSS PROFIT IMPROVES BY EUR 0.2 MILLION TO EUR 7.3 MILLION​

* SAYS ‍Q3 CONSOLIDATED REVENUE INCREASES BY EUR 2.0 MILLION TO EUR 33.3 MILLION​

* SAYS ‍Q3 EBITDA GROWS TO EUR 1.8 MILLION​

* SAYS ‍Q3 B2B TRANSACTIONS GROW FROM EUR 0.8 MILLION TO EUR 12.0 MILLION​

* SAYS ‍FREE CASH FLOW IN Q3 TOTALLED EUR 0.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 0.7 MILLION)​

* SAYS ‍9 MONTHS OF 2017 GROUP ACHIEVED EBIT OF EUR 1.6 MILLION (2016: EUR 1.9 MILLION)​

* SAYS ‍CLARIFICATION OF FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR​

* SAYS ‍ALL-IP TRANSFORMATION GAINING MOMENTUM​

* ECOTEL COMMUNICATION - ‍NOW EXPECTS HIGHER CONSOLIDATED REVENUE OF EUR 120 TO 130 MILLION AND EBITDA OF ABOUT EUR 7.0 MILLION IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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