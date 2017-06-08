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BRIEF-EDAG Engineering Group: Aton informs about status and continuation of share purchases
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June 8, 2017 / 12:33 PM / 2 months ago

BRIEF-EDAG Engineering Group: Aton informs about status and continuation of share purchases

1 Min Read

June 8 (Reuters) - EDAG ENGINEERING GROUP Ag:

* DGAP-ADHOC: EDAG ENGINEERING GROUP AG: ATON INFORMS EDAG ENGINEERING GROUP AG ABOUT THE STATUS AND THE CONTINUATION OF SHARE PURCHASES ANNOUNCED ON 23 AUGUST 2016

* ‍ATON NOW HAS INFORMED COMPANY THAT IT HAS ACQUIRED 652,029 SHARES IN TOTAL TO DATE AND WITHIN SCOPE OF ANNOUNCED SHARE PURCHASE PROGRAMME​

* ‍ATON HAS INFORMED IT INTENDS TO MAKE FURTHER ON-EXCHANGE SHARES PURCHASES DURING PERIOD UNTIL 29 MAY 2018​

* ‍ACCORDING TO ATON, UP TO 347,971 SHARES OF COMPANY (REPRESENTING APPROX. 1.4% OF SHARE CAPITAL OF EDAG ENGINEERING GROUP AG) SHALL BE BOUGHT DURING THIS PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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