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BRIEF-Edita Food Signs MOU With Dislog Group to Establish JV in Morocco
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#Consumer Goods and Retail
December 10, 2017 / 1:33 PM / a day ago

BRIEF-Edita Food Signs MOU With Dislog Group to Establish JV in Morocco

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 10 (Reuters) - EDITA FOOD INDUSTRIES:

* SIGNS MOU WITH MOROCCO‘S DISLOG GROUP TO INCORPORATE EDITA FOOD INDUSTRIES-MOROCCO‍​ TO MANUFACTURE AND DISTRIBUTE EDITA‘S PRODUCTS

* TERMS OF AGREEMENT STIPULATE THAT EDITA WILL BE MAJORITY OWNER OF THE VENTURE WITH 51 PERCENT STAKE

* COMMERCIAL OPERATIONS WILL BEGIN IN EARLY 2018 WITH EXPORTS OF EDITA’S PRODUCTS TO MOROCCO‍​

* SECOND STAGE WILL ENTAIL ESTABLISHMENT OF MANUFACTURING FACILITY IN 2019 WITH INITIAL INVESTMENT ESTIMATED AT AROUND $10 MILLION Source:(bit.ly/2A8c7C6) Further company coverage:

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