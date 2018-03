Feb 28 (Reuters) - Egalet Corp:

* EGALET - A NORTHEAST REGIONAL HEALTH PLAN PLACED ARYMO ER EXTENDED-RELEASE TABLETS FOR ORAL USE ONLY -CII & SPRIX NASAL SPRAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)