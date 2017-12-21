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BRIEF-Egypt's OTMT to Sell Stake in Beltone Financial, to Acquire 51 PCT in INERTIA‍‍
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#Financials
December 21, 2017 / 7:51 AM / 5 days ago

BRIEF-Egypt's OTMT to Sell Stake in Beltone Financial, to Acquire 51 PCT in INERTIA‍‍

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - ORASCOM TELECOM MEDIA AND TECHNOLOGY HOLDING:

* BOARD APPROVES SALE OF SHARES IN BELTONE FINACIAL HOLDING, REPRESENTING 7 PERCENT OF BELTONE FINACIAL HOLDING SHARES ‍

* BOARD RESOLVES PRELIMINARY APPROVAL OF MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH INERTIA FOR ENGINEERING AND TRADING TO ACQUIRE AT LEAST 51 PERCENT OF INERTIA SHARE CAPITAL

* BOARD APPROVES FORMATION OF A CONSORTIUM TO BID IN TENDERS OFFERED BY NEW URBAN COMMUNITIES AUTHORITY UNTIL THE ACQUISITION OF INERTIA Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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