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March 1, 2018 / 10:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ehealth - On Feb 25, Board Determined To Close Co's Sales Call Center In Massachusetts

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Ehealth Inc:

* EHEALTH-ON FEB 25, BOARD DETERMINED TO CLOSE CO‘S SALES CALL CENTER IN MASSACHUSETTS AND TO TERMINATE EMPLOYMENT OF OTHER EMPLOYEES IN OTHER LOCATIONS​

* EHEALTH INC - ‍AS PART OF PLAN, CO EXPECTS TO ELIMINATE ABOUT 110 FULL-TIME POSITIONS, REPRESENTING ABOUT 10% OF CO‘S WORKFORCE

* EHEALTH-‍EXPECTS TO INCUR PRE-TAX RESTRUCTURING CHARGES OF BETWEEN ABOUT $2.0 MILLION AND $2.4 MILLION FOR EMPLOYEE TERMINATION BENEFITS AND RELATED COSTS​

* EHEALTH-RESTRUCTURING CHARGES ARE EXPECTED TO BE RECORDED IN Q1 AND Q2 2018, WHEN ACTIVITIES COMPRISING PLAN ARE EXPECTED TO BE SUBSTANTIALLY COMPLETED​

* EHEALTH INC - ‍SUBSTANTIALLY ALL OF RESTRUCTURING CHARGES ARE EXPECTED TO RESULT IN CASH EXPENDITURES​ Source text:(bit.ly/2HSs4QZ) Further company coverage:

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