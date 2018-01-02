FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-EHi Car Services Announces Update To Preliminary Non-Binding Proposal To Acquire Co
Sections
Featured
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
Iran
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
Spotify hit with $1.6 billion copyright lawsuit
Business
Spotify hit with $1.6 billion copyright lawsuit
Pictures of the month: December
Editor's Picks
Pictures of the month: December
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 2, 2018 / 2:11 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-EHi Car Services Announces Update To Preliminary Non-Binding Proposal To Acquire Co

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Ehi Car Services Ltd:

* EHI CAR SERVICES ANNOUNCES UPDATE TO PRELIMINARY NON-BINDING PROPOSAL TO ACQUIRE THE COMPANY

* EHI CAR SERVICES - RECEIVED PRELIMINARY NON-BINDING PROPOSAL LETTER, DATED JAN 1 FROM AFFILIATES OF MBK PARTNERS HK, RAY RUIPING ZHANG, AND AFFILIATES​

* EHI CAR SERVICES - PRELIMINARY NON-BINDING PROPOSAL LETTER PROPOSES GOING-PRIVATE FOR $13.35/ADS OF CO, OR $6.675/COMMON SHARE

* EHI CAR SERVICES - PROPOSED TRANSACTION TO BE FINANCED WITH COMBINATION OF DEBT & EQUITY CAPITAL

* EHI CAR SERVICES - ACCORDING TO PROPOSAL LETTER CONSORTIUM TO FORM ACQUISITION COMPANY FOR PURPOSE OF IMPLEMENTING PROPOSED TRANSACTION

* EHI CAR SERVICES- GOLIATH ADVISORS AGREED, CONFIRMED THAT PROPOSAL DATED JAN 1 SUPERSEDES, REPLACES GAL‘S PROPOSAL ON NOV 26, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.