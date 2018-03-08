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March 8, 2018 / 9:21 PM / Updated a day ago

BRIEF-El Pollo Loco Q4 Pro Forma Earnings Per Share $0.11

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - El Pollo Loco Holdings Inc:

* EL POLLO LOCO HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 PRO FORMA EARNINGS PER SHARE $0.11

* Q4 REVENUE $95.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $95.2 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES 2018 SYSTEM-WIDE COMPARABLE RESTAURANT SALES GROWTH OF APPROXIMATELY FLAT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09, REVENUE VIEW $95.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.70 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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