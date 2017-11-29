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BRIEF-Elbit Imaging Says Unit Signed A Agreement For Sale Of Its Entire Shareholding In The Company Which Owns The Radisson Hotel Complex In Bucharest
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November 29, 2017 / 8:03 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Elbit Imaging Says Unit Signed A Agreement For Sale Of Its Entire Shareholding In The Company Which Owns The Radisson Hotel Complex In Bucharest

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Elbit Imaging Ltd:

* ELBIT IMAGING SAYS UNIT SIGNED A AGREEMENT FOR SALE OF ITS ENTIRE SHAREHOLDING IN THE COMPANY WHICH OWNS THE RADISSON HOTEL COMPLEX IN BUCHAREST

* ELBIT IMAGING LTD SAYS AGREEMENT HAS BEEN SIGNED WITH AN ACQUISITION VEHICLE JOINTLY OWNED BY 2 INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - SEC FILING‍​

* ELBIT IMAGING LTD - THE ESTIMATED NET PROCEEDS TO BE DERIVED FROM THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY €81 MILLION‍​ Source text : [ID:bit.ly/2BxLnMv] Further company coverage:

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