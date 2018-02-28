FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 28, 2018 / 9:59 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Eldorado Resorts Enters Agreements To Sell Presque Isle Downs & Casino And Lady Luck Casino Vicksburg

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Eldorado Resorts Inc:

* ELDORADO RESORTS ENTERS INTO DEFINITIVE AGREEMENTS TO SELL PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO AND LADY LUCK CASINO VICKSBURG

* ELDORADO RESORTS INC - DEAL FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE LADY LUCK CASINO VICKSBURG FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $50.6 MILLION​

* ELDORADO RESORTS INC - ‍CHURCHILL DOWNS WILL PURCHASE PRESQUE ISLE DOWNS & CASINO FOR CASH CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $178.9 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.