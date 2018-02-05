BRIEF-Element Provides Corporate Update, Announces CEO Succession And Financial Outlook

Feb 5 (Reuters) - Element Fleet Management Corp:
* ELEMENT PROVIDES CORPORATE UPDATE, ANNOUNCES CEO SUCCESSION AND FINANCIAL OUTLOOK
* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - DAN JAUERNIG TO BECOME ACTING CEO; BRADLEY NULLMEYER TO RETIRE
* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - BOARD OF DIRECTORS IS CONDUCTING A CEO SEARCH THAT WILL INCLUDE CONSIDERATION OF EXTERNAL AND INTERNAL CANDIDATES
* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - CO EXPECTS 2018 CORE FLEET ADJUSTED OPERATING INCOME WILL BE DOWN APPROXIMATELY 3% TO 5% ON A CURRENCY NEUTRAL BASIS
* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - CONFIDENT IN MID- AND LONG-TERM CORE FLEET ADJUSTED OPERATING INCOME GROWTH RATES OF 7% TO 9% IN 2020 AND BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage: