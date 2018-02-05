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#Financials
February 5, 2018 / 10:16 PM / a day ago

BRIEF-Element Provides Corporate Update, Announces CEO Succession And Financial Outlook

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Element Fleet Management Corp:

* ELEMENT PROVIDES CORPORATE UPDATE, ANNOUNCES CEO SUCCESSION AND FINANCIAL OUTLOOK

* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - ‍DAN JAUERNIG TO BECOME ACTING CEO; BRADLEY NULLMEYER TO RETIRE​

* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - ‍BOARD OF DIRECTORS IS CONDUCTING A CEO SEARCH THAT WILL INCLUDE CONSIDERATION OF EXTERNAL AND INTERNAL CANDIDATES​

* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - ‍CO EXPECTS 2018 CORE FLEET ADJUSTED OPERATING INCOME WILL BE DOWN APPROXIMATELY 3% TO 5% ON A CURRENCY NEUTRAL BASIS​

* ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP - ‍CONFIDENT IN MID- AND LONG-TERM CORE FLEET ADJUSTED OPERATING INCOME GROWTH RATES OF 7% TO 9% IN 2020 AND BEYOND​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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