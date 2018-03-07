BRIEF-EMA Recommends Immediate Suspension, Recall Of Multiple Sclerosis Medicine Zinbryta

March 7 (Reuters) - EU Medicines Agency:
* EMA RECOMMENDS IMMEDIATE SUSPENSION AND RECALL OF MULTIPLE SCLEROSIS MEDICINE ZINBRYTA
* EMA RECOMMENDATION FOLLOWING 12 REPORTS OF SERIOUS INFLAMMATORY BRAIN DISORDERS WORLDWIDE, INCLUDING ENCEPHALITIS AND MENINGOENCEPHALITIS
* EMA’S RECOMMENDATION TO SUSPEND ZINBRYTA AND RECALL THE PRODUCT IS BEING SENT TO THE EUROPEAN COMMISSION FOR A LEGALLY BINDING DECISION
* PRELIMINARY REVIEW OF EVIDENCE INDICATES IMMUNE REACTIONS OBSERVED IN REPORTED CASES MAY BE LINKED TO USE OF ZINBRYTA Source text ID: (bit.ly/2oWAUEF) Further company coverage: