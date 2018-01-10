FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Emaar Misr awards EGP 2 BLN Contracts to ACC, Orascom Construction
Sections
Featured
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Myanmar
EU calls on Myanmar to free Reuters journalists
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
South Asia
Pakistani journalist critical of military escapes kidnap attempt
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
Special Report
Reuters Investigates
How courts help companies keep sexual misconduct under cover
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
January 10, 2018 / 1:24 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Emaar Misr awards EGP 2 BLN Contracts to ACC, Orascom Construction

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 10 (Reuters) - EMAAR MISR FOR DEVELOPMENTS:

* SIGNS TWO CONSTRUCTION CONTRACTS WORTH EGP 2 BILLION FOR PHASE ONE OF MARASSI MARINA PROJECT WITH ARAB CONSTRUCTION COMPANY (ACC) AND ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES

* AGREEMENT WITH ACC IS WORTH EGP 1.2 BILLION FOR CONSTRUCTION OF FIRST PHASE OF FULLY FURNISHED MARINA APARTMENTS

* AGREEMET WITH ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES IS WORTH EGP 800 MILLION TO BUILD COMPLETE MARINA BASIN DESIGNED TO BERTH 300 YACHTS Source: (bit.ly/2Dj4TxD) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.