FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Emergent Biosolutions Sees FY 2017 Revenue $555 Million To $560 Million
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
GM races to build a formula for profitable electric cars
Technology
GM races to build a formula for profitable electric cars
Macron urges China, EU to avoid pitfalls of protectionism
World
Macron urges China, EU to avoid pitfalls of protectionism
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 8, 2018 / 11:55 AM / in a day

BRIEF-Emergent Biosolutions Sees FY 2017 Revenue $555 Million To $560 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Emergent Biosolutions Inc:

* EMERGENT BIOSOLUTIONS ANNOUNCES PRELIMINARY 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES 2018 FINANCIAL OUTLOOK

* SEES FY 2017 REVENUE $555 MILLION TO $560 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE $145 MILLION TO $160 MILLION

* SEES FY 2017 REVENUE UP 14 PERCENT

* - FOR FULL YEAR 2017, ANTICIPATES CASH AND CASH EQUIVALENTS AT YEAR END OF ABOUT $180 MILLION

* - SEES 2018 TOTAL REVENUES FROM $715 MILLION TO $755 MILLION

* SEES 2018 ADJUSTED NET INCOME $110 MILLION TO $125 MILLION

* - FULL YEAR 2017 ADJUSTED NET INCOME IS ANTICIPATED TO BE $92 TO $96 MILLION

* - FOR FULL YEAR 2017, ANTICIPATES NET INCOME OF $80 TO $84 MILLION

* SEES 2018 NET INCOME $95 MILLION TO $110 MILLION

* FY2017 REVENUE VIEW $547.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $659.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.