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BRIEF-Enbridge Income Fund Holdings Expects 2018 ACFFO For Fund Group To Be In A Range Of $2.45 Bln To $2.65 Bln
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November 29, 2017 / 9:37 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Enbridge Income Fund Holdings Expects 2018 ACFFO For Fund Group To Be In A Range Of $2.45 Bln To $2.65 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Enbridge Income Fund Holdings Inc :

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC. RELEASES 2018 GUIDANCE AND LONG TERM FINANCIAL OUTLOOK

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC - EXPECTS 2018 ACFFO FOR FUND GROUP TO BE IN A RANGE OF $2.45 BILLION TO $2.65 BILLION

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS - NOW EXTENDING 10% ANNUAL DIVIDEND GROWTH GUIDANCE BY ADDITIONAL YEAR TO 2020

* ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC SEES 2018 CORE MAINTENANCE CAPITAL EXPENDITURES OF BETWEEN $65 MILLION AND $100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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