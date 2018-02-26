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February 26, 2018 / 9:30 PM / Updated a day ago

BRIEF-Encompass Health Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.70

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Encompass Health Corp:

* ENCOMPASS HEALTH REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER 2017 AND REITERATES FULL-YEAR 2018 GUIDANCE

* QTRLY NET OPERATING REVENUES $1,019.7 MILLION VERSUS $949.9 MILLION

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.70

* SEES 2018​ ‍NET OPERATING REVENUES OF $4,150 MILLION TO $4,250 MILLION

* QTRLY INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS, ATTRIBUTABLE TO ENCOMPASS HEALTH, PER DILUTED SHARE $0.61

* SEES 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS $3.25 TO $3.40

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.65, REVENUE VIEW $999.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.27, REVENUE VIEW $4.16 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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