FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 27, 2018 / 11:16 AM / a day ago

BRIEF-Endo's Q4 Loss Per Share $1.22

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Endo International Plc:

* ENDO REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.77 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $1.22 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q4 REVENUE FELL 38 PERCENT TO $769 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE $2.6 BILLION TO $2.8 BILLION

* SEES 2018 ADJUSTED DILUTED EPS FROM CONTINUING OPERATIONS TO BE BETWEEN $2.15 AND $2.55

* ‍DURING FOURTH-QUARTER 2017, COMPANY RECORDED PRE-TAX, NON-CASH ASSET IMPAIRMENT CHARGES OF $130 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61, REVENUE VIEW $760.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.86, REVENUE VIEW $3.03 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.