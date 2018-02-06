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#Regulatory News
February 6, 2018 / 10:53 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Enlink Midstream Llc Sees 2018 Net Income Of $233 Mln-$291 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Enlink Midstream Llc:

* ENLINK MIDSTREAM ANNOUNCES 2018 FINANCIAL AND OPERATIONAL GUIDANCE

* ENLINK MIDSTREAM PARTNERS SEES NET INCOME GROWTH BY 116 PERCENT, ADJUSTED EBITDA MIDPOINT RISE BY NEARLY 15 PERCENT IN 2018

* ENLK Q4 2017 RESULTS ARE EXPECTED TO BE NEAR MIDPOINT OF NET INCOME RANGE OF $74 MILLION TO $90 MILLION

* ENLINK PROJECTS OKLAHOMA VOLUMES AND SEGMENT PROFIT TO GROW BETWEEN 30 TO 40 PERCENT DURING 2018

* ENLK 2018 NET INCOME IS PROJECTED TO RANGE FROM $255 MILLION TO $315 MILLION

* ENLC 2018 NET INCOME IS PROJECTED TO RANGE FROM $233 MILLION TO $291 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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