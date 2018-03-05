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March 5, 2018 / 2:04 PM / a day ago

BRIEF-Enphase Energy Enters Second Amendment To Amended And Restated Loan And Security Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Enphase Energy Inc:

* ENPHASE ENERGY - ON FEB 28, ENTERED SECOND AMENDMENT TO AMENDED AND RESTATED LOAN AND SECURITY AGREEMENT - SEC FILING

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT DECREASES AMOUNT OF REPAYMENTS REQUIRED UNDER LOAN DEAL BY 50% FROM MARCH 1, 2018 THROUGH DEC. 31, 2018 - SEC FILING

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT AMENDS THE AMENDED AND RESTATED LOAN AND SECURITY AGREEMENT DATED FEBRUARY 10, 2017

* ENPHASE ENERGY - AMENDMENT PROVIDES CO SHALL NOT PREPAY ANY PART OF TERM LOAN FROM MARCH 1 TO DEC. 31 WITHOUT COLLATERAL AGENT'S PRIOR WRITTEN CONSENT Source text: (bit.ly/2I4elH9) Further company coverage:

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