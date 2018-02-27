BRIEF-Enphase Energy Qtrly ‍Non-GAAP EPS $0.01​

Feb 27 (Reuters) - Enphase Energy Inc:
* QTRLY NON-GAAP EPS OF $0.01
* “WE ARE WELL ON TRACK TOWARDS ACHIEVING OUR 30-20-10 TARGET OPERATING MODEL BY END OF 2018”
* SEES Q1 REVENUE TO BE WITHIN A RANGE OF $65 MILLION TO $70 MILLION
* SEES Q1 GAAP AND NON-GAAP GROSS MARGIN TO BE WITHIN A RANGE OF 22% TO 25%
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.01, REVENUE VIEW $75.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $65.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: