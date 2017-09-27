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BRIEF-Entertainment One ‍anticipates full year financial performance will be in line with expectations
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#Consumer Goods and Retail
September 27, 2017 / 6:23 AM / in 21 days

BRIEF-Entertainment One ‍anticipates full year financial performance will be in line with expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - Entertainment One Ltd

* ‍ANTICIPATES FULL YEAR FINANCIAL PERFORMANCE WILL BE IN LINE WITH MANAGEMENT EXPECTATIONS WITH A SIMILAR H1/H2 WEIGHTING TO FY17​

* ‍INDEPENDENT LIBRARY VALUATION INCREASED TO US$1.7 BILLION (2016: US$1.5 BILLION)​

* HY ‍PEPPA PIG RETAIL REVENUES CONTINUE TO PERFORM WELL IN ESTABLISHED TERRITORIES, WITH GROWING MOMENTUM IN ITS NEWER MARKETS SUCH AS US AND CHINA​

* ‍NET DEBT: EBITDA IS ANTICIPATED TO BE AROUND 1.2X AT END OF FY18 FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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